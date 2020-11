Policiais civis da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) apreenderam, na manhã da última segunda-feira, 16, um adolescente de 17 anos, horas após ele ter cometido o ato infracional semelhante ao roubo majorado de uma motocicleta no município de São Cristóvão.

Segundo o delegado Luis Carlos Vieira Xavier, a subtração da motocicleta Honda CG 160, ocorreu no Centro de São Cristóvão, e, imediatamente após a comunicação do roubo à unidade especializada, a equipe de investigadores da DRFV, iniciou as investigações, tendo êxito tanto na recuperação do veículo como na apreensão de um dos autores.

“Nossa equipe continua com o intenso e contínuo trabalho no que diz respeito a darmos uma rápida e eficaz resposta à vítima e à sociedade assim que o roubo ao veículo ocorre”, destacou o delegado Luis Carlos.

Após a apreensão, o adolescente confessou todo o ato infracional e foi reconhecido pela vítima. “Quanto ao coautor da ação, este já foi devidamente identificado e as investigações seguirão a fim de obtermos a sua localização e, consequente, prisão”, finalizou o delegado.

Destacamos a importância da sociedade em colaborar com informações, por meio do Disque-Denúncia (181), frisando que o sigilo do denunciante é resguardado.

SSP