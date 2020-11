Equipe da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) localiza Alirio Alves de Oliveira, 57, suspeito da prática de estelionato em Nossa Senhora do Socorro. Ele foi detido na cidade de Pirassununga (SP) por policiais militares de São Paulo. A detenção ocorreu nessa quinta-feira, 26.

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, após os procedimentos investigativos realizados pela unidade policial sergipana, o investigado, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, foi localizado e preso no estado de São Paulo. A Polícia Civil solicitou apoio da Polícia Militar de São Paulo que localizou o suspeito no interior paulista.

Ele foi detido e encaminhado a uma unidade policial, onde foram adotados os demais procedimentos cabíveis ao cumprimento da decisão judicial. Ele será encaminhado para Sergipe, onde ficará à disposição da Justiça.

SSP