O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Núcleo de Inteligência (NIDHPP) e do Instituto de Identificação, localizaram Maria Joseane Santos Silva e José Gilmar Silva. Eles são suspeitos da prática de homicídio no ano de 2008, na Zona Norte de Aracaju. Ambos foram presos por policiais militares do 39° Batalhão de Polícia Militar do Interior (39º BPMI), na cidade de São Vicente (SP).

As detenções ocorreram nessa terça-feira, 3. De acordo com as investigações, na manhã do dia 11 de janeiro de 2008, às margens de um manguezal da avenida Euclides Figueiredo, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo e desferiram golpes de faca contra Tony Klebson Lemos Ferreira, e disparos de arma de fogo contra Luciano de Lima Salomão Farias.

Os infratores foram localizados na cidade de São Vicente (SP). Eles foram encaminhados à delegacia local, onde os procedimentos legais foram adotados. Os suspeitos serão recambiados para Sergipe, onde ficarão à disposição da Justiça.

