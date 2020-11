Policiais civis da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Elvis Vieira dos Santos, conhecido como “Elvinho”. Ele é suspeito da prática de homicídio. A detenção ocorreu durante a tarde dessa terça-feira, 3, no bairro 18 de Forte, em Aracaju.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, o crime foi praticado no dia 24 de maio deste ano, na Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. O homicídio vitimou Wellington Santos Ribeiro. As investigações apontaram que o suspeito estaria no bairro 18 do Forte, local onde foi preso.

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e detenção de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

SSP