Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam em flagrante José Valdir dos Santos. Ele é suspeito da prática do feminicídio que vitimou Rosimeire Nascimento dos Santos, na tarde do sábado, 7, na cidade de Propriá. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Propriá.

Os militares foram acionados por uma testemunha que ouviu a confissão do crime do suspeito. O corpo da vítima foi encontrado na própria residência dela. O delegado Antônio Wellington explicou que as buscas pelo suspeito foram iniciadas logo após o crime e ele foi interceptado no próprio veículo.

“Logo após a morte, a Polícia Militar empreendeu diligências, iniciou uma perseguição e prendeu o suspeito em flagrante. Tudo indica que a motivação foi passional. A mecânica do crime revela que a morte se deu por asfixia, mas ainda aguardamos o retorno do laudo pericial cadavérico”, detalhou.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia. Em audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, 9, ele foi solto em audiência de custódia, beneficiado com a concessão de liberdade provisória, sem arbitramento de fiança.

SSP