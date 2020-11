Policiais civis de Tomar do Geru, com o apoio da Polícia Militar, prenderam Thiago Velames de Araujo Oliveira, suspeito da prática do homicídio que vitimou Marcos Wandson Santos Costa, no mês de outubro deste ano. A detenção ocorreu em Tomar do Geru nessa terça-feira, 3.

Segundo o delegado Francisco Gerlandio, no curso do procedimento policial foram analisadas imagens de uma câmera de segurança. A partir delas, foi visto que, após a motocicleta com os dois homens que efetuaram os disparos adentrar a rua, um homem aparece e pula o muro.

A câmera mostrou que o suspeito que pulou o muro foi Thiago. Ele já era conhecido na cidade. No decorrer da investigação, ele chegou a sair de Tomar do Geru, mas foi localizado e preso. O suspeito já encontra-se à disposição da Justiça.

SSP