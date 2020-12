A área de recursos humanos é fundamental para qualquer empresa: além de ser importante para a organização administrativa da companhia, ela está ligada ao processo de seleção e contratação, à comunicação entre setores, ao bem-estar do ambiente de trabalho como um todo.

Quem deseja mudar de emprego e adentrar em um espaço diferenciado deve entender que, para tal, precisa passar pelo RH. Caso este seja comandado por uma equipe forte, uma dica: dificilmente eles se impressionam com pouco.

O que isso quer dizer, na prática? Que, para chamar a atenção dele e aumentar as suas chances de ser chamado para uma entrevista, você não pode cometer erros primários na hora de criar o seu currículo. Para além disso, precisa ter uma apresentação que seja, no mínimo, interessante.

Não sabe fazer isso? Não se preocupe: a seguir, listamos cinco fatores que não podem faltar no seu currículo, para que você prepare um material excelente e que faça jus às suas habilidades e expertise. Confira!

Seja sincero, mas sucinto

As suas experiências acadêmicas e profissionais devem estar no seu currículo, mas não devem prometer coisas que você não fez ou com as quais não têm tanta familiaridade.

Discorra sobre as suas funções e méritos acadêmicos de forma prática, evitando o autoelogio. Seja sempre cirúrgico: em vez de colocar “ganhei um prêmio por ser um ótimo aluno”, coloque algo como “vencedor do prêmio “x” de excelência acadêmica”.

Use palavras-chave

Os funcionários responsáveis pelo processo de seleção certamente terão muitos currículos para olhar. Muitos deles, já habituados à quantidade de candidatos, têm utilizado programas que permitem encontrar, nos textos de cada currículo, palavras-chave que dialogam com a necessidade da empresa naquele momento.

Geralmente, as palavras-chave estão associadas à vaga. Então, lembre-se de descrever as suas atividades, conquistas e passagens profissionais e acadêmicas com palavras que estavam no anúncio do emprego. Exemplo? “Formado em administração”, “pós-graduação em direito”, “experiência de cinco anos”.

O mundo está cada vez mais integrado e é necessário que os funcionários estejam, o tempo inteiro, buscando formas de atualizar as suas habilidades e conhecimentos acerca da tecnologia e de seus desdobramentos.

Existem cursos que não fazem diferença para determinadas vagas – se você está se candidatando a um cargo administrativo, por exemplo, não precisa falar sobre um curso livre de gastronomia que fez recentemente. Pode ser bastante interessante, porém, citar um curso de PNL, de gestão de pessoas ou de inteligência emocional.

Se participou de palestras com grandes nomes do mercado, acrescente essa informação também. Além de demonstrar interesse na sua área de atuação (e em áreas análogas), você demonstra que está disposto a aprender e a ouvir de quem sabe mais do que você.

Cuidado com a ortografia e com os erros “bobos”

Antes de enviar o seu currículo, sempre confira se não há erros de digitação, frases mal formuladas, neologismos ou equívocos gramaticais. Especialmente se você estiver interessado em um cargo que exige conhecimento formal do português e contato frequente com clientes, erros do tipo podem gerar uma eliminação.

Citar os idiomas que você fala e o seu nível de familiaridade com cada língua também é importante, principalmente se isso for exigido pela vaga. Não perca a oportunidade de citar cursos de línguas, experiências internacionais, provas como o TOEFL, etc.

Mas seja sempre sincero: se você fez um curso de inglês e não sente que fala de forma fluida, prefira colocar “intermediário” a “avançado”. O que está no seu currículo é o que vale e você será cobrado por tudo o que vier a escrever.

Não se esqueça dos contatos

Finalizamos com algo que em teoria é óbvio, mas que, talvez por isso, seja tão frequentemente esquecido pelas pessoas.

Além do seu nome completo e telefone pessoal, você pode colocar o telefone fixo de um local que você costuma frequentar, como a casa de seus pais, como possibilidade. O ideal é que você esteja com o seu celular o tempo todo, mas é sempre bom se precaver.

O endereço de e-mail e seu possível site pessoal, desde que seja inteiramente profissional, também devem ser colocados no currículo. Há empresas que têm preferido, especialmente no tempo em que vivemos, acionar os candidatos diretamente pela internet.

Atualmente, muitos profissionais (também por questões de segurança, o que é muito compreensível) têm preferido ocultar o seu endereço e colocar, no local, apenas o bairro e a cidade onde moram.

Isso não é negativo e, geralmente, não pesa em nada durante o processo de seleção – a menos, é claro, que o candidato more muito distante do espaço onde terá que trabalhar presencialmente, o que pode causar certo impasse.