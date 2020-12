Nesta segunda-feira, 14, policiais penais realizaram uma operação no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) a fim de coibir fugas no sistema prisional. Na ação, mais de 400 internos foram movimentados e foram apreendidos diversos aparelhos celulares e alguns entorpecentes, dentre outros itens.

Informes do setor de inteligência do Departamento do Sistema Prisional (Desipe) indicavam a existência de indícios de uma possível fuga no pavilhão 05. Sendo assim, foi realizada uma grande transferência interna entre os pavilhões 03 e 05. Ao todo, 420 internos foram movimentados entre os dois pavilhões.

O objetivo da ação foi dar mais segurança a sociedade, já que existem ordens de crimes que ocorrem por meio de ordens originárias de internos do sistema prisional. Para isso, o procedimento foi realizado com o apoio dos policiais penais do Copemcan, do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), do Grupamento Tático de Operações Penitenciárias (GTOP) e do Grupamento Técnico Especializado (GTE).

Sem nenhuma intercorrência, a operação foi realizada concomitantemente a uma revista geral nesses pavilhões, onde foram apreendidos 31 aparelhos celulares, uma máquina de tatuagem, 19 chunchos e aproximadamente 20g de cocaína. Os internos flagrados com os itens responderão a processos administrativos ou criminais.

