A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 18h deste domingo, 20, foram registrados 660 novos casos de Covid-19 na capital e dois óbitos. Sendo dois homens. Um com obesidade, óbito dia 08. Outro, com 85 anos, sem comorbidade descrita, óbito dia 08.

Dos novos casos confirmados, 370 são mulheres, com idade entre menor de 2 e 91 anos; e 281 homens com idade entre 0 e 78 anos.

Com isso, sobe para 50.476 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Dessas, 168 estão internadas em hospitais; 5.454 estão em isolamento domiciliar; 43.979, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 874 vieram a óbito.

Há 26 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 59.729 casos do total de 110.204 testes.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância do uso de máscara e de manter o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool ge

SES