O vereador do município de Areia Branca, José Alves de Souza Filho (Souza) de 56 anos de idade é acusado de tentar matar a esposa a golpes de faca. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira,23.

De acordo com informações, e esposa do vereador foi encaminhada para o Hospital João Alves Filho, em Aracaju e seu estado de saúde é considerado grave.

Ainda de acordo com informações, o vereador tentou tirar a própria vida, após desferir os golpes com uma faca em sua esposa. O crime ocorreu no povoado Manilha de Baixo.