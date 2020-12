Um homem de 43 anos, identificado como Adalberto Barboza dos Santos, foi preso em flagrante, suspeito de matar, por envenenamento, um cachorro da raça labrador no povoado Olhos D’Água, na zona rural do município de Nossa Senhora da Glória. O crime ocorreu na manhã dessa quarta-feira, 9, dia em que também aconteceu a detenção.

Após o proprietário do animal registrar a ocorrência na Delegacia Regional, os policiais civis foram ao povoado, sob a coordenação dos delegados Eurico Nascimento e Murilo Gouveia, e prenderam Adalberto. Na ação, foram apreendidas uma espingarda calibre 36 e diversas munições.

Os agentes também encontraram e apreenderam frascos contendo veneno utilizado em plantações agrícolas. A Polícia Civil salienta que o veterinário, que atestou a morte do animal, emitiu laudo sugerindo como causa da morte, envenenamento pelo mesmo tipo de substância encontrada na casa do suspeito.

Ainda segundo as informações policiais, e, de acordo como o depoimento de cinco testemunhas, o suspeito já ceifou a vida de mais de 50 animais, entre gatos e cachorros, além de andar armado e ameaçar vizinhos. Adalberto responderá pelos crimes de maus-tratos aos animais com resultado morte e porte ilegal de arma de fogo, sem direito a fiança.

SSP