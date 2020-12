A análise da situação atual da pandemia em Sergipe indica que a situação no Estado tem se mantido estável, mas com um recente aumento de casos.

Os resultados dos modelos de evolução dinâmica e a análise de risco estão em concordância com estimativas de previsão de risco pandêmico alto, com oscilação recente no número de infectados e estabilidade de óbitos. A trajetória no diagrama de risco mostra tendência de se manter em regiões de risco alto, mas com proximidade ao risco moderado. No começo de outubro, o número de reprodução (Rt) atingiu valores altos, mas em novembro voltou apresentar valores abaixo de 1,0 (um), indicando decrescimento recente de casos no Estado.

Desde novembro o número de casos diários vem crescendo e apontando para um provável começo de segunda onda. No diagrama de risco, o Estado segue uma trajetória acelerada em direção ao risco epidêmico alto, com taxa de crescimento alta e semelhante ao que ocorreu durante a primeira onda. O número de reprodução R(t) se encontra próximo a 1,4 utilizando três métodos distintos de estimativa, indicando forte crescimento da transmissão da doença.

Tanto na Região Metropolitana de Aracaju como no interior do Estado há um expressivo crescimento de casos diários e estabilidade de óbitos diários. Nas últimas semanas, o número médio de leitos de UTI ocupados voltou a crescer.

Comitê Científico do Nordeste