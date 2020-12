A pandemia de COVID-19 trouxe muitas dificuldades para empresas dos mais diferentes segmentos e portes. Mesmo com números bastante negativos, existem um bom número de empresas que estão “vencendo” o vírus.

Entre as principais dificuldades das empresas, a criação de novas vagas de emprego tem sido importante para muitos negócios. E isso traz a necessidade de uma estratégia eficiente para a atração e retenção de talentos.

Veja abaixo quais foram as empresas que mais crescerem e contrataram profissionais em 2020:

Nubank

Desde o início da pandemia, a fintech colocou os seus profissionais em trabalho remoto e contrataram cerca de 178 pessoas para reforçar o time. A startup é uma das empresas mais promissoras do mercado financeiro. Em 2020, a empresa se tornou a 6° maior instituição financeira do país atingindo a marca de 26 milhões de clientes.

Fundada em 2013, a empresa faturou cerca de R$ 19,9 bilhões, um aumento de 48% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Com as ações da fintech relacionadas a educação financeira e apoio aos clientes, a taxa de inadimplência foi de 5,8%, ficando abaixo da média do mercado.

Mercado Livre

O Mercado Livre, uma das principais empresas do setor de tecnologia para e-commerce, aumentou bastante sua equipe em 2020. Mais de 400 profissionais foram contratados com foco na área de TI.

A empresa também fortaleceu sua imagem como boa marca empregadora, sendo reconhecida pela Great Place to Work como a 4° melhor empresa para se trabalhar na América Latina. Os números do terceiro trimestre são animadores, a empresa obteve 76,1 milhões de usuários únicos ativos e alcançou um faturamento de US% 5,9 bilhões.

Amazon

A Amazon, outra gigante do mercado de comércio digital e logística, também contratou bastante em 2020. Por conta da crise causada pela pandemia, a empresa teve de atender ao aumento de demanda das vendas online e anunciou a contratação de 400 mil profissionais pelo mundo em seu balanço trimestral.

No terceiro trimestre do ano, o lucro da empresa foi de US$ 6,3 bilhões com uma receita total de US$ 96,1 bilhões, um aumento de 73% de receita em comparação com o mesmo período de 2019.

Santander

O banco espanhol Santander vem expandindo suas operações no Brasil. Atualmente, o banco pode ser considerado a terceira maior instituição financeira privada em 2020. Durante a pandemia, a empresa anunciou a contratação de 1.500 pessoas no país, a maioria para cargos do setor de tecnologia.

A instituição obteve um lucro líquido de R$ 6 bilhões no Brasil. Mesmo com a diminuição de 33% em comparação com o mesmo período do ano passado, por conta da pandemia, os números são considerados muito positivos.

Grupo Via Varejo

O Grupo Via Varejo, dono de marcas conhecidas do consumidor brasileiro como as Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, contratou cerca de 300 profissionais para as áreas de tecnologia, financeiro e atendimento.

Mesmo com o fechamento de suas 1.070 lojas pelo país, o grupo anunciou um lucro de R$ 65 milhões no segundo trimestre. Outro dado interessante é o salto das vendas pela internet, o faturamento online representou 70% das vendas no período.

Quais são as principais tendências do mercado de trabalho para 2021?

Ainda com as incertezas da pandemia, o ano de 2021 deve gerar transformações profundas no mercado de trabalho. Algumas tendências que se tornaram realidade em 2020, devem ser difundidas no próximo ano com a continuidade da transformação digital nas empresas.

Confira as principais tendências para o mercado de trabalho em 2021:

Trabalho remoto

O home office foi adotado em larga escala em 2020. Segundo o Guia Salarial Robert Half, cerca de 62% dos executivos entrevistados pelo estudo aprovaram o trabalho remoto e relataram uma experiência positiva na pandemia.

Para 74% dos empregadores, após a pandemia as empresas devem adotar o modelo híbrido, com parte home office e parte presencial como a melhor forma de trabalho. As preocupações com a diminuição da produtividade não se confirmaram, muitos gestores disseram que muitos profissionais são ainda mais produtivos em home office.

Globalização do trabalho

Por conta da adoção em massa do home office, em 2021 a tendência de globalização do trabalho também deve se confirmar. O trabalho remoto traz para muitos profissionais a possibilidade de buscar oportunidades em empresas de outras cidades, estados e países.

Competências comportamentais em alta

O profissional também precisa se conhecer bastante para se destacar no mercado em 2021. Segundo a pesquisa, as competências comportamentais estarão em alta. A pesquisa destaca que algumas habilidades como a comunicação, a adaptabilidade e o pensamento estratégico serão essenciais no próximo ano.

Contratação por projetos

O relatório da Robert Half também destacou que a contratação de profissionais por projeto deve se aprofundar em 2021. E estamos falando de cargos que vão de analistas até diretores. A ideia é utilizar esse tipo de contratação para projetos pontuais, quando a empresa precisa de profissionais especializados para alguns trabalhos.