Na tarde desta terça-feira,15, o Governador Belivaldo Chagas anunciou que Sergipe sofrerá redução de pessoas em restaurantes e a diminuição do quantitativo permitido em festas, como medidas de contenção no avanço do coronavírus.

A ocupação de locais públicos e privados que até então estava permitida em 75%, passará para 50%. Já eventos em ambientes abertos que outrora comportaria 300 pessoas, passará a comportar 150, ou seja, 50% no total, o mesmo valerá para eventos em ambientes fechados.

Belivaldo ainda disse que se não houver recuo do vírus até o próximo dia 06 de janeiro, medidas mais drásticas serão tomadas.