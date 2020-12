O governador Belivaldo Chagas anunciou que o Estado convocará mais de 70 aprovados, de um total de 200, no concurso de soldados do Bombeiros. O anúncio foi feito durante reunião, nesta segunda-feira, 14, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe CBMSE, Coronel Alexandre, e do subcomandante, Coronel Henrique.

“Com a primeira turma de 73 soldados já formada e nas ruas, chegaremos a 143 homens e mulheres que reforçarão os quadros desta instituição tão importante que é o CBMSE”, comemorou Belivaldo.

A convocação, com todos os detalhes, deve ser publicada no Diário Oficial até a próxima sexta-feira.

Homenagem

Durante a reunião , o governador foi homenageado pela Corporação com a moeda alusiva aos 100 anos da instituição.

Fonte: Agência Sergipe de Notícias