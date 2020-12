O Banco Central do Brasil decidiu lançar uma nova forma de pagamento mesmo em meio a um ano bastante marcado pelo agravamento da crise econômica e pela pandemia do novo coronavírus. O PIX, como já é conhecido, chegou para modernizar a forma com que realizamos transações bancárias e reduzir as taxas.

A partir de novembro de 2020, ficou mais fácil transferir recursos tanto entre instituições financeiras quanto entre instituições de pagamento, até mesmo realizar investimentos ficou mais simples! Hoje em dia já é possível a realidade mais simplificada para fazer aportes no plano de previdência privada, como no Bradesco previdência, por exemplo.

Dessa forma, é possível notar que esse novo recurso anunciado pelo Banco Central veio para revolucionar a maneira como movimentamos nosso dinheiro. Confira a seguir um pouco mais sobre o PIX e conheça as suas principais vantagens. Venha com a gente!

O que é PIX









Hoje em dia, ao realizar uma transferência bancária ou pagamento, as instituições financeiras costumam oferecer as seguintes formas: TED, DOC e boleto. Apesar de serem amplamente utilizados, esses métodos apresentam limitação de horário para sua realização, causando uma demora para que o dinheiro caia na conta de quem está recebendo.

Além disso, outro ponto negativo que vale destacar é que, na maior parte dos casos, cada conta bancária – seja ela de qualquer tipo, poupança ou corrente – apresenta limites de transferência do tipo TED e DOC. Quando você ultrapassa o número estabelecido em contrato, passa a pagar uma taxa para realizar a transação financeira.

Assim, o Banco Central criou o PIX como alternativa mais rápida e sem custos para fazer pagamentos e transferências, enviando o dinheiro de uma conta a outra na mesma hora e sem precisar pagar nada por isso.

Quem pode fazer uso do PIX

Ficou interessado? Para fazer uso do PIX basta possuir uma conta em banco ou instituição de pagamento.

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm direito a acessar esse novo modelo de transferência, basta apenas ser registrado em estabelecimentos autorizados pelo próprio Banco Central.

Vantagens do PIX

Assim como outras modernidades que vieram para melhorar o nosso dia a dia, o PIX apresenta inúmeras vantagens que o fazem ser tão interessante para toda a população brasileira.

Elaborado pelo Banco Central, essa nova forma de fazer transferências e pagamentos vem sendo comparada, inclusive, com a época que o cartão foi inserido na economia mundial, tamanha a sua importância.

Conheça a seguir algumas das principais vantagens do PIX.

Liberdade de horário

Um dos pontos positivos que mais chamam atenção no PIX é em relação à liberdade de horário para que as transferências sejam realizadas. Isso significa que os dias presos ao horário das instituições financeiras, do TED e do DOC acabaram!

Com o uso do PIX já é possível realizar pagamentos e transferências entre contas de instituições financeiras e fintechs durante 24 horas por dia, e o melhor, sem a necessidade de aguardar pelo dia seguinte para o dinheiro cair na conta.

Além de poder transferir a qualquer momento, o dinheiro também irá chegar quase que imediatamente na conta de destino. Com o PIX todos os dias são dias úteis, assim, será possível transferir dinheiro até mesmo em sábados, domingos e feriados também.

Unificação do pagamento

De maneira geral, um grande objetivo do PIX é unificar a forma de pagamento de qualquer serviço, produto ou conta.

O futuro almejado pelo Banco Central é um onde qualquer brasileiro poderá simplesmente apontar a câmera do celular para um QR code – gerado pelo estabelecimento comercial ou recebedor do dinheiro – e com apenas poucos toques realizar o pagamento de maneira imediata e eficiente.

Sem custos

Diferentemente de outras formas de transferência, como TED e DOC, principalmente, o PIX não cobra nenhum tipo de taxa para pessoas físicas para movimentação de dinheiro entre contas.

Além disso, outra possibilidade de reduzir custos é em relação ao consumo de luz, por exemplo. Com o uso do PIX, os custos operacionais da empresa diminuem, sendo repassados ao consumidor final em forma de descontos na conta.

Maior segurança

Certamente o fator relacionado à segurança dos dados e do seu próprio dinheiro é de extrema importância, não é? O Banco Central já anunciou todas as etapas de segurança que os dados e a própria transferência passam durante o processo.

Além disso, outro ponto positivo é o fato de diminuir a quantidade de dinheiro em espécie que você vai precisar carregar na carteira. Diante da ampla aceitação do PIX em qualquer estabelecimento, a demanda por notas de dinheiro diminui.

Dessa forma, é possível notar que o PIX é uma nova maneira de realizar transferências e pagamentos recheada de vantagens para os usuários.

Desde economias diárias até maior liberdade para fazer transações sem dor de cabeça, vale a pena inserir o PIX na sua vida!

Aqui tentei mudar um pouco a chamadinha, acho que ficou bastante interessante dessa forma.