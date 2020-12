O Natal Solidário da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) recebeu 2 mil cestas básicas do Instituto Nordeste Cidadania (INEC) que foram doadas para mais de 25 instituições. As cestas foram entregues nessa semana por policiais militares voluntários da unidade policial de trânsito.

O projeto Natal Solidário foi idealizado pela CPTran e consiste na realização da blitz solidária onde se arrecada alimentos para os mais necessitados. Esse ano mais uma vez contou com a parceria do INEC.

O comandante da CPTran, major Adelvan Santos Silveira, disse que a princípio o projeto era feito com recursos próprios e acrescentou: “Fizemos o folder da nossa campanha e o INEC viu uma postagem em nossa rede social. Eles escolhem em cada capital do nordeste uma instituição para poder ajudar, e escolheram a CPTran aqui em Aracaju como uma parceira e elo entre os que necessitam”.

Sendo assim, a CPTran definiu quais instituições ajudar e efetuar a entrega das cestas básicas. E essas instituições, por sua vez, fazem a entrega a seus assistidos; numa cadeia solidária de demonstração de amor fraternal.

O caminhão, contendo 20 toneladas de alimentos, veio de Minas Gerais (MG) e chegou à capital sergipana nessa última terça-feira, 15, para mais de 25 instituições filantrópicas de Sergipe.

“Desta vez, foram escolhidas mais de 25 instituições, além de pessoas físicas que nos procuraram e fizemos um cadastro para que pudessem receber as cestas. O INEC já nos doou mais de 4 mil cestas, agora perfazendo o total de 6 mil cestas”, detalhou o major.

A nova remessa de ajuda, em forma de alimentos, do Natal Solidário deste ano foi entregue às seguintes instituições: UNIMUSIC – União Músicos, Externato São Francisco, HECTA – História Encena Coletivo de Teatro Afro, Templo de Caridade Umbandista Caboclo Pena Branca, Mães Pela Diversidade, Associação o Bom Samaritano, A Escola vai ao Batalhão de Choque da PM, A.A.A.C.A.S.E – Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe, Igreja 12 de Agosto, Lar Izaías, Batalhão da Restauração, Fumaça Zero, Igreja Presbiteriana do Brasil, Associação Internacional de Lions Clubes, APAE – Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais, ASMEJ – Associação Menino Jesus, GACC – Grupo de Apoio a Criança com Câncer, Creche Pré Escola Jardim do Senhor, Projeto Paulo Veneza II, Projeto Sergipinho, Semeando Campeões, ASTRA – Direitos Humanos e Cidadania LGBT.

