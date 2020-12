A Polícia Civil está em busca de André Francisco de Oliveira, conhecido como “Macaxeira”. Ele é apontado pelas investigações como o suspeito do estupro contra uma menina numa área de matagal, em Nossa Senhora do Socorro, no dia 8 de outubro. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça no dia 13 daquele mês. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) não atestou conjunção carnal, mas pela legislação, o caso é tipificado como estupro de vulnerável. O procedimento investigativo é conduzido pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Socorro, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol).

As imagens do suspeito em fuga foram gravadas por populares no dia do crime. Junto à comunicação dos fatos, foram iniciadas as buscas e diligências no sentido de identificá-lo e prendê-lo. Imediatamente, a Polícia Civil solicitou o mandado de prisão, que foi atendido pela Justiça. Por determinação do secretário da segurança pública, João Eloy, a Dipol foi mobilizada para localizar o homem.

O procedimento investigativo foi priorizado pela DAGV, responsável pelas investigações. A Polícia Civil pede, à população, que informações e denúncias sobre a localização de André Francisco de Oliveira, o “Macaxeira”, suspeito do estupro, sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP