Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam um revólver calibre 38 e conduziram cinco pessoas à delegacia. A arma de fogo, com três munições, estava em posse de Lucas Fernandes da Silva, 18 anos. O caso ocorreu no conjunto Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, no final da noite desse domingo, 20.

De acordo com as informações, os policiais realizavam rondas pela localidade quando avistaram um veículo com cinco ocupantes. Um deles, após notar a presença policial, demonstrou nervosismo com a situação. Diante disso, foi feita uma aproximação e os policiais pediram que o veículo fosse parado.

Na abordagem, os policiais encontraram em posse de Lucas Fernandes da Silva um revólver calibre 38, com as três munições intactas. O armamento foi apreendido e o caso encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

