O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) recuperou e localizou, no bairro Santos Dumont, em Aracaju, na madrugada desta quarta-feira, 2, um veículo HB20, de cor branca, com restrição de roubo.

Durante patrulhamento pela região do bairro Santos Dumont, militares do BPRp foram informados por populares que um carro com restrição de roubo teria acessado uma pousada da região.

Diante das informações recebidas, buscas começaram a ser realizadas na localidade e os policiais localizaram o veículo em uma pousada.

Feita a aproximação e, após consultas junto ao Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp), constatou-se a restrição de roubo do automóvel.

Os militares encontram com um casal a chave do veículo roubado. Os suspeitos, que têm 21 e 17 anos, foram conduzidos e apresentados com o carro roubado na Central de Flagrantes.

SSP