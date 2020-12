Na manhã de ontem, 9, militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) estavam realizando rondas no Conjunto Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro, quando visualizaram um homem em atitude suspeita na travessa 13 B.

Com a aproximação da guarnição, o homem fugiu tentando entrar em sua residência.

Chegando próximo ao local, os militares realizaram abordagem e encontraram, entre a parede e o telhado da casa, um revólver calibre 32 com seis munições, sete pinos de cocaína vazios e uma balança de precisão.

O acusado foi conduzido à Delegacia Plantonista para as providências cabíveis.

Fonte: ASCOM PM/SE