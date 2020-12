Equipes da 1ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em parceria com os policiais civis da Delegacia Territorial de Rio Real (BA) e com policiais militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia (6ª CIPM), deram cumprimento ao mandado de internação provisória de um adolescente de 15 anos. Ele é suspeito de ato infracional semelhante a homicídio na capital. A apreensão ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 28.

De acordo com as investigações, o adolescente foi o autor do homicídio de Fagner Vitor Barbosa dos Santos, 22 anos, alvejado por disparos de arma de fogo na noite de 11 de outubro de 2020, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A vítima faleceu no local. Após identificar que o autor do homicídio era adolescente, foi representada a sua internação, sendo o mandado expedido pelo Juizado da Infância e Juventude de Aracaju (17ª Vara Cível).

O adolescente foi apreendido em Rio Real (BA) e imediatamente trazido para Aracaju, tendo sido encaminhado para a Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde permanece à disposição da Justiça.

SSP