Equipes da Polícia Civil de Sergipe, Pernambuco e Paraíba deflagraram uma operação que resultou na prisão de um homem de 52 anos, investigado pela prática de vendas fraudulentas de veículos em diversos estados do país, inclusive em Sergipe. Na ação policial realizada na manhã desta terça-feira, 22, ele foi preso no bairro Camboinha, na cidade de Cabedelo (PB).

De acordo com a delegada Lauana Guedes, da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria, vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), o suspeito atuava na comercialização fraudulenta de veículos, na qual ele convencia as vítimas e ficava com o dinheiro, inclusive não repassando valores aos sócios que ele mesmo conseguiu no decorrer das ações de negociação.

“Ele comparecia às igrejas, conseguia a confiança das vítimas, as convencia a adquirir veículos para em seguida ficar com o dinheiro. Ele não repassava a quantia do financiamento para os bancos. Além dessa situação, conseguia parceiros e o dinheiro que era para ser repartido, ele não dividia, ficando com uma quantia vultosa. Depois, fugia para outro estado. Existiam dois mandados de prisão em aberto, por Pernambuco e por Sergipe”, detalhou.

Na prática criminosa, o investigado chegou a alugar uma loja de veículos, conseguiu dinheiro, fugiu e não repassou nenhum valor aos sócios. Há relatos de vítimas também nos estados da Bahia, Pernambuco e São Paulo.