A Polícia Civil informa que o velório do policial civil Marcos Luis Morais ocorre no velatório Piaf, na rua Laranjeiras, 1681, no bairro Getúlio Vargas em Aracaju. O sepultamento será às 10h, no Cemitério São João Batista. Os familiares do policial civil Fábio Alessandro Pereira Lopes aguardam a chegada de parentes de outro estado para definir o horário e o local do sepultamento. O velório também está sendo realizado no velatório Piaf.

Os policiais civis foram mortos durante diligências investigativas sobre crimes contra o patrimônio na região de Umbaúba. A Polícia Civil está mobilizada em buscas e operações para chegar a todos os envolvidos no crime.