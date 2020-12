Equipes da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), unidade de elite da Polícia Civil de Sergipe, deram cumprimento ao mandado de prisão contra um homem acusado de estupro. Ele foi condenado pela Justiça e a detenção ocorreu na noite dessa segunda-feira, 7.

De acordo com os delegados Marcelo Hercos e Jorge Eduardo, o crime foi praticado no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, no ano de 2006. O acusado estava foragido desde a época da ação criminosa. Após o setor de inteligência da Core receber informações sobre a localização dele, foram iniciadas as buscas.

O acusado foi encontrado em uma localidade conhecida como “Morro da Reação”, no bairro 18 do Forte, em Aracaju. O homem foi preso e já encontra-se à disposição do Poder Judiciário, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

