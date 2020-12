Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá localizaram e prenderam Orlando dos Santos , conhecido como “Matoso”, 28. Ele foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva pela prática de porte ilegal de arma de fogo e receptação. A prisão ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 30, em Propriá.

Segundo o delegado regional de Propriá, João Eduardo, durante o mês de abril deste ano, a Polícia civil realizou uma operação que culminou na apreensão de uma arma de fogo e uma motocicleta roubada. Durante as diligências, constatou-se que o investigado era o proprietário do material. Após a ação, ele conseguiu fugir.

Mas, diante disso, representou-se por sua prisão à Justiça, que deferiu o pedido. Ele foi localizado e preso. A motocicleta, que tinha sido roubada no início do ano na cidade de Major Izidoro (AL), já foi devolvida à vítima. A Polícia Civil agradece a colaboração da comunidade e reafirma a importância da utilização do Disque-Denúncia (181).

SSP