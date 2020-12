Uma Operação do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), no início da noite desta terça-feira (01), possibilitou a prisão em flagrante do taxista Anderson dos Anjos Dias, 32 anos. Ele foi preso com quase 150 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína.

A droga foi encontrada na casa do taxista, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com o delegado André David, do Cope, Anderson utilizava o próprio veículo para transportar as drogas para traficantes. “Era uma maneira de despistar e tirar a atenção dos investigadores. Os trabalhos continuam no intuito de localizar outras pessoas”, explicou o delegado.

Os policiais também apreenderam prensa, balança de precisão e outros materiais usados para o acondicionamento e manipulação da droga para posterior venda. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que qualquer informação pode ser repassada para o Disque Denúncia 181. A Informação será mantida no mais absoluto sigilo e a ligação é gratuita.

SSP