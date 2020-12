Na madrugada desta terça-feira, 22, policiais militares da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar apreenderam dois homens por porte ilegal de armas de fogo, no Loteamento Palmares, município de Nossa Senhora do Socorro.

Foram custodiados dois revólveres municiados calibre 38, 20 munições de mesmo calibre, 22 trouxinhas de cocaína e três aparelhos celulares.

Os policias realizavam rondas pelo loteamento, quando foram avistados pelos dois acusados. Os homens tentaram fugir mas foram acompanhados pela guarnição policial e presos.

Fonte: Ascom/PMSE