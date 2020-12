Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) interceptaram e abordaram um veículo Ford Focus, cor prata, com dois suspeitos no interior do veículo. A ação ocorreu terça-feira, 15, no município de Poço Redondo.

Durante o procedimento de busca veicular e pessoal, os policiais encontraram uma arma de fogo na cintura do proprietário do veículo e um revólver calibre .38, com cinco munições intactas. Além da arma, os suspeitos também portavam aparelhos celulares, vários cartões de crédito e a quantia de R$1.148,10 em espécie.

Diante do flagrante, os suspeitos e os materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia Plantonista de Itabaiana, onde todos os procedimentos legais cabíveis foram realizados.

SSP