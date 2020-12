Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam no sábado, 19, um homem suspeito de portar ilegalmente uma arma de fogo no município de Nossa Senhora do Socorro, área metropolitana de Aracaju.

Os policiais realizavam rondas no Parque São José quando visualizaram um grupo de aproximadamente seis pessoas. Quando avisataram os policiais, tentaram empreender fuga em direção ao mangue. Um dos suspeitos foi alcançado e flagrado com um revólver calibre 38, além de pequena quantidade de drogas, 39 papelotes de maconha e balança de precisão.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE