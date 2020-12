O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuou na última segunda-feira, 30, no bairro Atalaia, a prisão de José Daniel dos Santos Neto, 27 anos. José já possui passagens pelo crime de tráfico de drogas e estava sob posse de 55 invólucros de cocaína, uma balança de precisão, caderno com anotações referente à venda de entorpecentes e um pote contendo um pó branco.

Militares do BPRp realizavam rondas pelo bairro Atalaia, quando avistaram e deram, logo em seguida, ordem de parada a um veículo que transitava em atitude suspeita.

Feita a aproximação policial, José inicialmente mentiu dando outro nome e outro local de moradia, foi abordado e seu veículo passou por buscas.

No carro foram encontrados 10 invólucros contendo cocaína, o suspeito foi indagado sobre o material entorpecente e, em seguida, confessou estar mentindo sobre o nome e seu local de moradia.

Com a confissão e os invólucros de cocaína, os militares seguiram realizando mais buscas e localizaram mais 45 invólucros com a mesma substância entorpecente, uma balança de precisão, caderno com anotações referente à venda de entorpecentes e um pote contendo um pó branco.

O caso foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

SSP