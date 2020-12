Em continuidade às ações de combate ao tráfico de drogas, policiais militares da 2° Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM) prenderam suspeitos e desarticularam um grupo criminoso na cidade de Boquim. A primeira prisão ocorreu na noite do domingo, 13, na localidade Vila Augusto. Já a outra detenção, na tarde dessa segunda-feira, 14, no conjunto Matadouro.

De acordo com as informações policiais, as ações resultaram na apreensão de diversas drogas, sendo que algumas já estavam prontas para a revenda e outras, ainda em tamanhos maiores, que ainda seriam fracionadas para a comercialização. O grupo vinha sendo denunciado pela população e foi preso pela polícia.

Além dos entorpecentes, foram localizados facas, dinheiro e outros itens utilizados na prática do tráfico de drogas. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

SSP