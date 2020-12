De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a gasolina apresentou aumento de 17% do mês de maio até o fechamento da primeira quinzena de dezembro, atingindo patamares cada vez mais próximos ao período pré-pandemia. O combustível, que foi registrado na média de R$ 4,684 o litro nos primeiros quinze dias do mês, já está maior do que o valor encontrado nas bombas no mês de março – quando apresentou a média de R$ 4,628.

Ainda segundo o levantamento, a gasolina está 1,4% mais cara do que a registrada no fechamento do mês de novembro, mas segue compensando mais na relação 70/30 do que o etanol em 23 estados brasileiros. “O litro do etanol só vale mais a pena do que a gasolina nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Em todos os outros estados brasileiros, a gasolina compensou mais no bolso do consumidor”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

No comparativo das regiões brasileiras, a gasolina mais cara foi encontrada na Região Centro-Oeste, comercializada a R$ 4,764 o litro. A Região Sul figurou com o valor mais barato, a gasolina foi vendida na média de R$ 4,470 nas bombas. “Dentro do território brasileiro, a gasolina chegou a variar quase 7% nos primeiros quinze dias de dezembro e a tendência é de aumento nessa diferença até o final deste ano”, conclui o executivo.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais 25 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

