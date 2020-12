Fim de ano chegou e Belivaldo tem um presente para você.

O governador do estado de Sergipe deverá pedir autorização para reajustar as taxas de cobrança do Dentran. De acordo com o projeto, existe a previsão de aumento em 100% de reajuste para quem for renovar a CNH.

Com maioria na câmara, fatalmente o projeto deverá ser aprovado.

FELIZ 2021, Chagas Belivaldo.