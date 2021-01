Um homem identificado como Roquelino Marques da Cruz, vaqueiro de uma fazenda localizada no povoado Lagoa do Mato, em Aquidabã, morreu no final da tarde desta quinta-feira (21) após ser atacado por um enxame de abelhas.

As informações são de que ele estaria em uma moto quando em uma estrada vicinal não conseguiu avistar o exame, sendo atacado em seguida.

A vítima sofria reações alérgicas graves à picada do inseto e fazia uso de medicação, o que não foi suficiente.

Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Propriá mas não resistiu.

Com informações de Gênison Balbino