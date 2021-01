Em sua página ele publicou:

Com imensa satisfação, participei nesta quinta-feira (28/01) ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, da liberação de tráfego na ponte sobre o rio São Francisco, na BR-101, entre Sergipe e Alagoas.

A nova ponte, que liga os municípios de Propriá ao município alagoano de Porto Real do Colégio, tem 860 metros de extensão e

24 metros de comprimento.

Todos sabem desta questão histórica que temos aqui no estado que o é da duplicação da BR-101, uma obra do Governo Federal que já se arrasta por bastante tempo, e fico extremamente otimista quando vejo que as coisas finalmente estão andando.

Esta foi uma das pautas para Sergipe que levei para o presidente Bolsonaro logo na primeira audiência que tivemos. Agradeço pela estreita relação institucional que o Governo Federal tem estabelecido com o Governo de Sergipe desde o início, quando tive a oportunidade de ser o primeiro governador do Nordeste a ser recebido pela presidência.

Em nome desta relação e do empenho do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o meu muito obrigado. Quem tem a ganhar com essa união de esforços é o povo brasileiro, é o povo no Nordeste, é o povo de Sergipe.

Também estiveram presentes os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Gílson Machado (Turismo), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) General Santos Filho; os senadores Fernando Collor (AL) e Maria do Carmo Alves; os deputados federais Laércio Oliveira, Fábio Reis, Gustinho Ribeiro, Bosco Costa e Marx Beltrão (AL); os deputados estaduais Luciano Bispo (presidente da Alese), Zezinho Sobral e Rodrigo Valadares; os prefeitos Dr. Valberto (Propriá), Aldo Popular (Porto Real do Colégio/AL) e Flávio Dias (Telha); o secretário Geral de Governo José Carlos Felizola e o procurador geral do Estado, Vinícius Oliveira; o ex-deputado estadual Ivan Leite e ex-vice-prefeita Adriana Leite (Estância), dentre outras autoridade como o Capitão dos Portos, Guilherme Conti Padrão.