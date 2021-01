Após fechar 112 agências e desligar mais de 5 mil colaboradores, o presidente do Banco do Brasil deve ser demitido nas próximas horas. De acordo com interlocutores, o Presidente da República Jair Bolsonaro ficou irritado com a atitude de André Brandão.

As agências do Banco do Brasil em Porto da Folha e Poço Redondo estão na lista Sergipe para serem fechadas.

Na última segunda-feira, 11, André anunciou um plano de reestruturação, que custaram uma queda nas ações da bolsa em 4,7%.