Confiança sofre gol no final e perde mais uma

A partida foi muito truncada na Arena Batistão. Foram quase 50 faltas. O gol de Iago deixou o Confiança na frente do placar em um primeiro tempo de poucas emoções. O Operário-PR teve mais posse de bola em praticamente toda a partida e jogou melhor no segundo tempo. Aos 8 minutos da segunda etapa, Ricardo Bueno empatou de cabeça. Quase que no apagar das luzes, Reniê marcou um golaço para virar o placar e dar a vitória para o Fantasma.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi morno e pegado. Foram poucas chances reais de gol. Pelo lado sergipano Iago fez boa jogada dentro da área e contou com uma falha do goleiro Martín Rodríguez para abrir o placar aos 7 minutos. O Fantasma assustou aos 27 quanto Marcelo cobrou escanteio com bastante efeito e quase fez olímpico. Fora isso, nada de muito perigo às metas dos goleiros.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o Operário-PR mantendo mais a posse de bola e o resultado veio logo aos oito minutos. Marcelo cobrou bem mais um escanteio, Rafael Santos saiu mal e Ricardo Bueno testou para empatar. Reis quase recolocou o Dragão à frente em um cabeceio que foi parado em uma ótima defesa de Martin Rodríguez. Iago perdeu chance incrível aos 35 minutos após driblar três marcadores e tabelar com André Moritz. O Operário circulava bastante a bola e quando parecia que a partida se encaminhava para o empate, o Fantasma virou. Reniê apareceu sozinho na segunda trave e chapou bonito para fazer o 2 a 1.

Com a derrota o Confiança continua com 32 pontos e na 14ª posição. Ele não poderá ser ultrapassado nesta rodada. O Fantasma chegou aos 48 pontos e ganhou duas posições na tabela.

O Operário-PR volta a jogar na quinta-feira, às 19h15, contra o CRB, no Estádio Germano Krüguer. Já o Confiança tem jogo apenas no sábado, às 21h, na Arena Barueri.

