O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu na manhã desta segunda-feira (25) um incêndio num veículo em um motel na BR 101, no município de Estância. As polícias Militar e Civil também foram acionadas. O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo, encontrado após o combate das chamas no local. A Delegacia Regional de Estância está à frente das investigações sobre o caso.

Segundo o sargento George Gambardela, chefe da guarnição do Quartel de Estância, o acionamento aconteceu por volta das 5h20. “Quando chegamos ao local, o veículo estava em chamas, dentro da garagem. O combate foi rápido e quando controlamos as chamas verificamos que a porta que dava acesso ao quarto também estava queimada e havia um homem dentro com sinais evidentes de morte e queimaduras por todo o corpo”, afirmou.

O bombeiro informa que o local foi isolado e deixado sob responsabilidade da Polícia Militar. “As informações que recebemos no local foi de que havia uma mulher no quarto que conseguiu sair, com algumas queimaduras, e foi levada ao hospital por populares. Somente a Perícia poderá indicar as causas do incêndio”, complementou.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Regional de Estância, visam apurar as circunstâncias nas quais ocorreram o incêndio, além de verificar se o fogo ocorreu de modo proposital ou acidental.

Com informações de Ascom CBM/SE