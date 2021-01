A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 18h desta quarta-feira, 6, foram registrados 370 novos casos de Covid-19 na capital e dois óbitos. Sendo dois homens, um com 69 anos e doença cardiovascular (óbito dia 31/12/2020) e outro com 60 anos e cardiopatia (óbito dia 02/01/2021).

Dos novos casos confirmados, 208 são mulheres, com idade entre um e 89 anos; e 162 homens com idade entre um e 100 anos.

Com isso, sobe para 58.675 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Dessas, 202 estão internadas em hospitais, 5.226 estão em isolamento domiciliar e 910 vieram a óbito.

CORREÇÃO: A SMS explica que no boletim geral divulgado ontem, 5, houve um erro de digitação no número de pessoas recuperadas. Como pode ser contabilizado neste boletim, o total exato de pessoas recuperadas até o momento é de 52.337.

Há 30 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 61.537 casos do total de 120.242 testes.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância do uso de máscara e de manter o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool gel.