A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar registrou nesse domingo, 17, um acidente de trânsito na avenida Euclides Figueiredo, bairro Japãozinho, em Aracaju. O caso ocorreu por volta das 23h30, envolvendo um automóvel e uma motocicleta.

De acordo com a CPTran, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos leves, sendo medicado e liberado no local pela equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

Os condutores fizeram o teste do etilômetro. O condutor do veículo obteve 0,48 mg/L, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Já o motociclista obteve 0,00 mg/L. Os veículos foram liberados no local.

