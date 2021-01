Teve inicio na manhã desta terça-feira (19) a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sergipe.

A enfermeira Sônia Aparecida Damásio, 48 anos, servidora do Hospital Governador João Alves Filho, foi a primeira a ser vacinada. Sônia trabalha como enfermeira há 14 anos e está atuando na linha de frente de atendimento aos pacientes infectados com o coronavírus, na UTI do hospital.

Diversas autoridades, técnicos da área da saúde e políticos, entre eles o governador Belivaldo Chagas e o prefeito Edvaldo Nogueira participaram da solenidade de aplicação das primeiras vacinas em Sergipe.

Em Aracaju, a vacinação começa no Hospital Fernando Franco, na Zona Sul da capital, às 9h.

As 48.360 doses da vacina contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), chegaram em Sergipe por volta das 19h50 de segunda-feira (18).

Todos aqueles que englobam o primeiro grupo prioritário de vacinação estão devidamente cadastrados para receber a primeira dose.

