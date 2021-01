A equipe de segurança do Palácio do Planalto já está em Aracaju e já começou os preparativos para a chegada do presidente Jair Bolsonaro em Sergipe nessa quinta-feira, 28.

Bolsonaro cumpre agenda oficial no município de Propriá (SE), na região norte do estado. O presidente vai participar da solenidade de abertura de tráfego da nova ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101, no trecho que liga Sergipe e Alagoas.

Na manhã desta quarta-feira, 27, a equipe de segurança trabalha na simulação do trajeto terrestre que pode ser feito pelo presidente amanhã.

Vídeos enviados ao Fan F1 mostram o momento em que os carros que farão parte da comitiva amanhã, passam pela avenida Beira Mar, no bairro Atalaia e também na BR-235, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Fontes do governo informaram que o “ensaio do trajeto” é um procedimento normal de segurança. Informaram ainda que não foi definido se o presidente irá para Propriá de carro ou de helicóptero, mas que mesmo assim as duas possibilidades de trajeto são executadas antes da chegada dele.

*Com informações da Fan F1