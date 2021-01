Uma escola localizada no bairro Salgado Filho, suspendeu as aulas de uma turma do 5° D, logo após dois alunos apresentarem sintomas de coronavírus.

A escola particular Babylândia, retornou suas atividades há pouco mais de dez dia e tomou medidas adotadas que estão de acordo com protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Essa é a primeira escola que comunica esse tipo de fato. O covid-19 tem diminuído consideravelmente em Sergipe nos últimos dias.