Contrariando todos os critérios de prioridade para vacinação contra a Covid-19, definidos pelos governos Federal e Estadual, o prefeito do município de Itabi, Júnior de Amintas, foi o primeiro a receber a dose da vacina CoronaVac no início da vacinação, na manhã desta terça-feira, 19

Ele aparece em um vídeo nas redes sociais recebendo a dose e sendo aplaudido por algumas pessoas que não aparecem nas imagens. As primeiras doses da vacina chegaram ao município hoje pela manhã e, por critério de prioridade, os profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19, idosos institucionalizados e indígenas aldeados eram os únicos que poderiam receber as doses da vacina nesta primeira fase de imunização.

O prefeito Junior de Amintas tem 46 anos e não é profissional da saúde, mas ainda assim ‘furou fila’ e garantiu a sua primeira dose. A equipe de reportagem do Portal Fan F1 tentou insistentemente conversar com o prefeito, seja por telefone ou mensagens, mas todas nossas tentativas de contatos foram ignoradas.

O único que respondeu nossas mensagens foi o secretário de Obras do município, Diego Doria. Ele confirmou que o prefeito tomou as doses e tentou justificar o ato. “Obviamente que ele tinha que fazer isso, numa situação de fragilidade, em que pessoas estão desconfiadas com essa informação em relação as vacinas. Ele [prefeito] é o chefe do Poder Executivo. Fez um ato de muita responsabilidade em se vacinar primeiro, que mostra que não tem nada de mais, foi um ato de respeito, se alguém tem que tomar primeiro, que seja o chefe do município”, disse o secretário através de áudio.

Durante a chegada da vacina ao estado de Sergipe, nesta segunda-feira, o governador Belivaldo Chagas afirmou que não irá furar fila para receber a vacina e também não permitiria que o mesmo acontecesse em outras cidades sergipanas. Sergipe recebeu 48.880 doses da CoronaVac nesta segunda-feira, que serão suficientes para vacinar cerca de 23 mil sergipanos em primeira e segunda doses.

Fonte: Fan F1