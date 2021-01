Uma tragédia ocorreu no início da manhã desta segunda-feira,25, no município de Estância. De acordo com informações, um homem (sem identificação), morreu carbonizado dentro de um quarto de motel na região que dá acesso ao Bairro Cidade Nova.

Ainda segundo informações, uma mulher foi encaminhada para o hospital e está inconsciente, por ter inalado muita fumaça.

O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas. A Policia Civil irá investigar o caso.

Maycon Fernandes/jornalista