O Serviço de Busca, Processamento e Análise de Dados do Instituto Médico Legal (IML) identificou e localizou as famílias das duas vítimas fatais do acidente de trânsito que ocorreu na avenida Tancredo Neves, em Aracaju, no domingo, 10 de janeiro. Os corpos já encontravam-se há 10 horas aguardando familiares e a equipe plantonista. Por meio da papiloscopia, as vítimas foram identificadas como Daniella Alves Santos e Tatiane Cristine Rodrigues da Silva.

O diretor do IML, Victor Barros, ressaltou que a instituição está focada não apenas no recolhimento dos corpos, mas na comunicação às famílias e rápida liberação aos familiares. “Uma preocupação do nosso instituto não é apenas a cautela dos corpos, mas devolvê-los ao familiares para ser feito o velório. No domingo, 10, fomos acionados para o recolhimento de duas vítimas de acidente de trânsito e foram se passando as horas, mas nenhum familiar havia procurado. Então, nossa equipe de papiloscopistas fez uma busca ativa e investigação, até que chegaram aos parentes. Foi de grande valia”, enfatizou.

O papiloscopista Jefferson Santos explicou que uma das vítimas possuía documento de identificação e foram iniciados os trabalhos para localizar as famílias das vítimas. “Ao chegar no plantão de 10 de janeiro, tomei conhecimento de uma ocorrência em andamento no IML com duas mulheres vitimadas por acidente de trânsito, e iniciei os trabalhos de identificação. Uma delas tinha documento de identificação e aguardamos as famílias, mantendo a comunicação direta com a coordenação operacional e com o diretor do IML”, citou.

Com a informação sobre uma das jovens, o IML prosseguiu para chegar à identidade da outra vítima, além de buscar pelas famílias. “De posse dessa informação fui até o local indicado, porém ninguém mais morava nessa residência, iniciei um trabalho em campo e consegui levantar o contato telefônico da mãe de uma das jovens, que me passou seu endereço no bairro Jabotiana em Aracaju”, detalhou.

Com o levantamento de um novo endereço, o trabalho de identificação das vítimas e liberação dos corpos teve prosseguimento no IML. “Fui ao local indicado, onde pude informar à família sobre o acontecido e sobre os procedimentos necessários a partir daquele momento, daí iniciei o trabalho em busca da identificação da segunda jovem e de sua família. Através do apoio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) observei a placa do veículo da outra vítima e triagem de informações, chegando a um endereço no Orlando Dantas”, complementou.

Nesse endereço, o papiloscopista localizou a ex-sogra da segunda suposta vítima do acidente de trânsito. “Com ela consegui a localização da família da vítima no bairro Santos Dumont, para onde me desloquei e consegui efetuar o contato com a família, confirmando posteriormente o óbito e, também, prestando as informações sobre a ocorrência e os trâmites a serem adotados pelos familiares para a liberação do corpo”, relatou Jefferson Santos.

Processos de identificação no IML

Victor Barros ressaltou que a identificação de corpos e liberação aos familiares é feita através de documentos com digitais, mas caso não seja possível, há outros procedimentos que são feitos pelo IML. “Primeiramente a identificação é feita com a comparação das impressões digitais com documentos que eventualmente o cidadão possuía. Caso não seja possível a comparação, parte-se para a análise da arcada dentária e elementos particulares do indivíduo. Ainda se não for possível, são utilizados exames mais complexos como DNA”, pontuou.

SSP