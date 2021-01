O Centro de Operações Policiais Especiais tentou capturar na tarde desta quinta-feira (28) um dos três homens que fugiram do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), na noite de ontem (27). Valério Xavier da Silva, 44 anos, acabou entrando em confronto com equipes do Cope na região de Nossa Senhora do Socorro.

A tentativa de prisão aconteceu depois de troca de informações do secretário da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor, Cristiano Barreto, com a direção do Cope durante esta quinta-feira.

Valério estava custodiado no HCTP e respondia pelos crimes de homicídio qualificado e atentado violento ao pudor. Ele transitava em via pública, foi socorrido pelas equipes do Cope, mas não resisitu e veio a óbito. Com o interno, os policiais apreenderam um revólver calibre 38.

Além de Valério, conseguiram fugir os pacientes Matheus Phelipe Souza Braga, 26 anos e Wesley dos Santos Costa, 24 anos. Policiais penais e equipes da PM e Polícia Civil mantêm diligências para tentar capturar outros envolvidos. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181 ou pelo 190 da Polícia Militar.