O deputado federal por Sergipe, Valdevan Noventa, reassumiu a presidência do Sindicato dos Motoristas do Estado de São Paulo, em uma solenidade nessa quarta-feira, 13.

Em um vídeo publicado pelo Sindimotoristas, Valdevan disse que sua prioridade será a luta dos trabalhadores do transporte de São Paulo.

“Deus nos deu essa condição, nos deu esse cajado. Minha prioridade é a luta do trabalhadores do transporte de São Paulo. Eu me coloco à disposição dessa categoria”, disse ele.

Valdevan foi eleito em Sergipe para ocupar uma vaga na Câmara Federal com 45.472 votos.

Ele já foi preso duas vezes. Em 2003, sob suspeita de envolvimento em irregularidades no Sindicato dos Trabalhadores de Passageiros de São Paulo e em 2018, por suposto esquema de compra de voto.

Ele ainda é investigado por suposto desvio de recursos do Sindicato dos Motoristas de São Paulo para a campanha dele aqui em Sergipe.

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo representa cerca de 50 mil pessoas e é o maior do país na categoria.

Em São Paulo, um homem apelidado de “Chico Propina” é acusado de liderar uma organização criminosa que distribuía mais de R$ 1 milhão todos os meses para dirigentes do Sindicato, entre eles, supostamente o deputado federal Valdevan Noventa.

A suspeita é de que parte do dinheiro desviado do sindicato financiou a campanha dele em 2018. O que chamou a atenção do Ministério Público é que Valdevan morava há 30 anos em São Paulo, mas se candidatou e foi eleito por Sergipe – estado onde nasceu.