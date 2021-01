Policiais civis da 4ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) efetuaram a prisão de Victor Sousa Matos dos Santos, de 21 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22.

O preso é apontado como um dos autores do homicídio de Julinaldo Bispo Santos Sobrinho, ocorrido no dia 12 de janeiro do ano passado, no Conjunto Fernando Collor de Melo, em Nossa Senhora do Socorro.

Pelo mesmo crime foram presos na última segunda-feira, 18, os irmãos José Álvaro e Artur da Silva Santos. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

SSP